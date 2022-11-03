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У Запорізькій та Дніпропетровській областях чули вибухи: що відомо

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Україна, Четвер 03 листопада 2022 22:33
У Запорізькій та Дніпропетровській областях чули вибухи: що відомо Фото: У Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 3 листопада, у Запорізькій та Дніпропетровській областях чули вибухи. Повітряна тривога була оголошена в обох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської облради Миколи Лукашука та "Суспільне".

"Дістали росіяни та їхні "мопеди", - заявив Лукашук.

За його словами, наразі триває бойова робота сил ППО. Цивільних закликали залишатись в безпечних місцях до кінця повітряної тривоги та не викладайте ніякі фото/відео в соціальні мережі.

Очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що цивільні мешканці можуть допомогти військовим. Якщо хтось чує звук дрона, то це можна передавати у спеціальний бот.

"У Запоріжжі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в регіоні працює система ППО.

Оновлено 22:49

Лукашук повідомив, що будуть гарні новини, проте деталі - вранці.

Нагадаємо, що сьогодні над Нікопольським районом помітили іранські дрони.

Вчора у Запоріжжі пролунали вибухи. Виявилось, що РФ атакувала передмістя Запоріжжя.

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