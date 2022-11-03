В Запорожской и Днепропетровской областях слышали взрывы: что известно
В четверг, 3 ноября, в Запорожской и Днепропетровской областях слышали взрывы. Воздушная тревога была объявлена в обоих регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука и "Суспільне".
"Достали россияне и их "мопеды", - заявил Лукашук.
По его словам, сейчас идет боевая работа сил ПВО. Гражданских призывали оставаться в безопасных местах до конца воздушной тревоги и не выкладывайте никакие фото/видео в социальные сети.
Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщил, что гражданские жители могут помочь военным. Если кто-то слышит звук дрона, то это можно передавать в специальный бот .
"В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Местные Telegram-каналы сообщают, что в регионе работает система ПВО.
Обновлено 22:49
Лукашук сообщил, что будут хорошие новости, однако детали - утром.
Напомним, сегодня над Никопольским районом заметили иранские дроны.
Вчера в Запорожье раздались взрывы. Оказалось, что РФ атаковала пригород Запорожья.
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