В Запорожской и Днепропетровской областях слышали взрывы: что известно

В четверг, 3 ноября, в Запорожской и Днепропетровской областях слышали взрывы. Воздушная тревога была объявлена в обоих регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука и " Суспільне ".

"Достали россияне и их "мопеды", - заявил Лукашук.

По его словам, сейчас идет боевая работа сил ПВО. Гражданских призывали оставаться в безопасных местах до конца воздушной тревоги и не выкладывайте никакие фото/видео в социальные сети.

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщил, что гражданские жители могут помочь военным. Если кто-то слышит звук дрона, то это можно передавать в специальный бот .

"В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в регионе работает система ПВО.

Обновлено 22:49

Лукашук сообщил, что будут хорошие новости, однако детали - утром.