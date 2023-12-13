У Запорізькій області затримали хористку УПЦ, яка наводила ракети на позиції ЗСУ

"За даними слідства, затриманою виявилась церковна хористка та дружина настоятеля місцевого храму УПЦ Московського патріархату", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що за координатами зрадниці російські окупанти намагались уразити місця базування Сил оборони поблизу обласного центру. Ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Російську інформаторку знайшли та затримали у власному помешканні неподалік Запоріжжя.

Зазначається, що хористка УПЦ ще з початку повномасштабного російського вторгнення підтримувала окупацію і сподівалась на захоплення всього південного регіону України, про що неодноразово розповідала своїм знайомим з Москви у ході телефонних розмов.

Згодом зрадниця почала відстежувати місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території громади. Отриману інформацію вона надсилала своїм знайомим у РФ, які потім передавали це російським спецслужбам.

Під час обшуків у неї виявили мобільний телефон, який використовувався для передачі інформації росіянам.

Наразі зрадниці оголошено підозру, триває розслідування.

Фото: затримання хористки УПЦ (МП), яка здавала позиції ЗСУ (ssu.gov.ua)