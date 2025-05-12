У Запорізькій області замінували береги водойм: мешканцям заборонили до них підходити

У Запорізькій області попереджають про мінування прибережних територій. Місцевим жителям заборонили підходити до водойм.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення Кушугумської громади.
У Кушугумській громаді на Запоріжжі поліцейські офіцери попередили про мінування території колишнього Каховського водосховища та прилеглих до річок і озер зон. Вихід до водойм - категорично заборонений, перебування там становить пряму загрозу для життя.
У громаді наголосили, що лінія фронту проходить лише за 15 км, а ситуація залишається нестабільною.
"Закликаємо всіх мешканців бути максимально обережними, не ризикувати, не наближатися до водойм та прибережних територій, а головне - слідкувати за дітьми!", - йдеться в офіційному повідомленні.
Місцевих жителів просять з розумінням поставитися до заборон, адже безпека громади - спільна відповідальність.
Раніше РБК-Україна писало, що російські війська продовжують обстріли українських територій, незважаючи на оголошене Кремлем "перемир'я". 9 травня зафіксовано 284 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак постраждали щонайменше троє людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Зокрема, 170 дронів різних типів атакували населені пункти, серед яких Малокатеринівка, Біленьке, Новояковлівка, Новобойківське, Магдалинівка, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне та Новодарівка. Також були зафіксовані обстріли з реактивних систем залпового вогню та артилерії.
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