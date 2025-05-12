В Запорожской области заминировали берега водоемов: жителям запретили к ним подходить

В Кушугумской громаде Запорожской области полицейские офицеры предупредили о минировании территории бывшего Каховского водохранилища и прилегающих к рекам и озерам зон. Выход к водоемам - категорически запрещен, пребывание там представляет прямую угрозу для жизни.

В громаде отметили, что линия фронта проходит всего в 15 км, а ситуация остается нестабильной.

"Призываем всех жителей быть максимально осторожными, не рисковать, не приближаться к водоемам и прибрежным территориям, а главное - следить за детьми!", - говорится в официальном сообщении.

Местных жителей просят с пониманием отнестись к запретам, ведь безопасность общества - общая ответственность.