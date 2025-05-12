В Запорожской области заминировали берега водоемов: жителям запретили к ним подходить

В Запорожской области предупреждают о минировании прибрежных территорий. Местным жителям запретили подходить к водоемам.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кушугумской громады.
В Кушугумской громаде Запорожской области полицейские офицеры предупредили о минировании территории бывшего Каховского водохранилища и прилегающих к рекам и озерам зон. Выход к водоемам - категорически запрещен, пребывание там представляет прямую угрозу для жизни.
В громаде отметили, что линия фронта проходит всего в 15 км, а ситуация остается нестабильной.
"Призываем всех жителей быть максимально осторожными, не рисковать, не приближаться к водоемам и прибрежным территориям, а главное - следить за детьми!", - говорится в официальном сообщении.
Местных жителей просят с пониманием отнестись к запретам, ведь безопасность общества - общая ответственность.
Ранее РБК-Украина писало, что российские войска продолжают обстрелы украинских территорий, несмотря на объявленное Кремлем "перемирие". 9 мая зафиксировано 284 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак пострадали по меньшей мере три человека, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В частности, 170 дронов различных типов атаковали населенные пункты, среди которых Малокатериновка, Беленькое, Новояковлевка, Новобойковское, Магдалиновка, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Волшебное и Новодаровка. Также были зафиксированы обстрелы из реактивных систем залпового огня и артиллерии.
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