У Запорізькій області заборонили продаж та використання піротехніки
У Запорізькій області офіційно заборонили використовувати та продавати піротехнічні вироби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"У зв'язку зі збройною агресією РФ проти України та з метою недопущення травмування людей, регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області протокольним рішенням №28 від 13 грудня заборонено продаж та використання піротехнічних виробів на території Запорізької області", - йдеться у повідомленні. у повідомленні.
Нагадаємо, раніше відповідне рішення було ухвалено владою Житомира. Там також заборонили використати піротехнічні засоби.
Раніше РБК-Україна розповідала, чи планують в Україні скасовувати обмеження на Новий рік.
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