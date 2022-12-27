ua ru
Вт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Запорожской области запретили продажу и использование пиротехники

Новина українською →
Запорожская область, Вторник 27 декабря 2022 15:53
В Запорожской области запретили продажу и использование пиротехники Фото: в Запорожской области запретили продажу и использование пиротехники (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Запорожской области официально запретили использовать и продавать пиротехнические изделия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ГСЧС.

"В связи с вооруженной агрессией РФ против Украины и с целью недопущения травмирования людей, региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области протокольным решением №28 от 13 декабря запрещена продажа и использование пиротехнических изделий на территории Запорожской области", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее соответствующее решение было принято властями Житомира. Там также запретили использовать пиротехнические средства.

Ранее РБК-Украина рассказывало, планируют ли в Украине отменять ограничения на Новый год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
пиротехники Запорожская область Новый год
NEWS
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
DAILY
Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского