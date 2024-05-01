У Запорізькій області з'являться підземні школи: що відомо

"Міністерство освіти і науки України погодило перші проекти обласної команди. Попереду ще більше проектів, а загальна сума субвенції від держави - до 500 мільйонів гривень", - повідомив він.

Перші три підземні школи планують побудувати у Запоріжжі, а ще дві - у Запорізькому районі.

"Вони стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру і декількох населених пунктів області", - заявив Федоров.

За його словами, цього тижня будуть оголошені перші тендери на будівництво.

"Наша мета - надати можливість всім дітям, які цього хочуть, повернутися до навчання офлайн. Загалом у перспективі - 10 підземних шкіл", - зазначив він.