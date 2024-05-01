У Запорізькій області з'являться підземні школи: що відомо

У Запорізькій області побудують підземні школи. Усього і регіоні може зʼявитися десять подібних освітніх установ.
Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"Міністерство освіти і науки України погодило перші проекти обласної команди. Попереду ще більше проектів, а загальна сума субвенції від держави - до 500 мільйонів гривень", - повідомив він.
Перші три підземні школи планують побудувати у Запоріжжі, а ще дві - у Запорізькому районі.
"Вони стануть освітньою платформою для дітей одразу декількох районів обласного центру і декількох населених пунктів області", - заявив Федоров.
За його словами, цього тижня будуть оголошені перші тендери на будівництво.
"Наша мета - надати можливість всім дітям, які цього хочуть, повернутися до навчання офлайн. Загалом у перспективі - 10 підземних шкіл", - зазначив він.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Запорізька область опинилася під значним впливом війни.
Російські війська окупували частину Запорізької області, включаючи міста Токмак, Мелітополь та Бердянськ. Протягом всієї війни в регіоні точилися запеклі бої, що призвели до значних руйнувань та жертв серед мирного населення.
Нещодавно російські окупанти завдали авіаудару по місту Оріхів Запорізької області. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.