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У Запорізькій області розпочнуть будівництво восьмої підземної школи, - ОВА

Понеділок 07 жовтня 2024 05:35
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У Запорізькій області розпочнуть будівництво восьмої підземної школи, - ОВА Фото: восьму школу почнуть будувати в найближчі дні (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Запорізькій області днями розпочнуть будівництво чергової "підземної школи". Це буде вже восьмий освітній заклад такого типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, уряд виділив на будівництво восьмої "підземної школи" в регіоні майже 17 млн гривень. Її будівництво у Михайлівській громаді розпочнеться вже найближчими днями. Федоров уточнив, що заклад розрахований на 200 людей у дві зміни.

"7 підземних навчальних просторів вже будуємо - як у Запоріжжі, так і в інших громадах області. Двері першої запорізької "підземної школи" плануємо відкрити цієї осені. Основні роботи по всім 8-ми просторам закінчимо цього року. В них зможуть навчатися офлайн у дві зміни понад 6 тисяч дітей", - розповів голова Запорізької ОВА.

Також Федоров додав, що у 2025 році не менш амбітні плани. Зокрема, заплановано побудувати ще 5 підземних навчальних просторів для порах 4 тисяч учнів. Наразі по трьом х ним триває тендер, а по двом влада розробляє проєктну документацію.

"Наша мета незмінна – дати можливість для 60 тисяч дітей Запорізької області навчатися у безпечних і комфортних умовах. Для цього створюємо екосистему "Безпечна освіта офлайн"", - резюмував він

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