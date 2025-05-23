У Запорізькій області пролунали вибухи, повідомлялося про загрозу балістики

"Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - йдеться в публікації чиновника у Telegram о 23:00.

Глава ОВА перед тим повідомляв про загрозу ударів з боку російських окупантів із застосуванням балістичних ракет, зокрема по Запорізькій області.

Зауважимо, що у моніторингових групах писали про можливу атаку з боку противника балістикою по території Запорізької області.

Крім того, приблизно за пів години до вибухів у Запорізькій області Федоров розповів про активність ворожої тактичної авіації, та попередив про загрозу застосування росармією керованих авіаційних бомб (КАБів) для атак на Запорізьку область.

Комбінована повітряна атака РФ на Україну

Як повідомлялося раніше, ввечері у п'ятницю був зафіксований запуск з боку російських загарбників кількох груп дронів-камікадзе у напрямку України. Через загрозу атак "Шахедів" у низці областей оголосили повітряну тривогу.

На тлі дронової атаки лунали вибухи у Києві та області, там ведеться робота ППО.

Пізніше стало відомо, що у столиці фіксували падіння уламків збитих БПЛА ворога у Голосіївському районі, де сталася пожежа. Крім того, відомо про двох постраждалих у Київській області в Броварському районі через дронову атаку.

Додамо, вдень 23 травня російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Одесі. В результаті ворожого обстрілу загинули щонайменше дві людини.