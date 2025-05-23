У Запорізькій області пролунали вибухи, повідомлялося про загрозу балістики

У Запорізькій області сьогодні ввечері, 23 травня, було чути вибухи. Вони пролунали на тлі російської повітряної атаки, при цьому раніше заявлялося про загрозу ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
"Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - йдеться в публікації чиновника у Telegram о 23:00.
Глава ОВА перед тим повідомляв про загрозу ударів з боку російських окупантів із застосуванням балістичних ракет, зокрема по Запорізькій області.
Зауважимо, що у моніторингових групах писали про можливу атаку з боку противника балістикою по території Запорізької області.
Крім того, приблизно за пів години до вибухів у Запорізькій області Федоров розповів про активність ворожої тактичної авіації, та попередив про загрозу застосування росармією керованих авіаційних бомб (КАБів) для атак на Запорізьку область.
Як повідомлялося раніше, ввечері у п'ятницю був зафіксований запуск з боку російських загарбників кількох груп дронів-камікадзе у напрямку України. Через загрозу атак "Шахедів" у низці областей оголосили повітряну тривогу.
На тлі дронової атаки лунали вибухи у Києві та області, там ведеться робота ППО.
Пізніше стало відомо, що у столиці фіксували падіння уламків збитих БПЛА ворога у Голосіївському районі, де сталася пожежа. Крім того, відомо про двох постраждалих у Київській області в Броварському районі через дронову атаку.
Додамо, вдень 23 травня російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Одесі. В результаті ворожого обстрілу загинули щонайменше дві людини.
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