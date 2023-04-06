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У Запорізькій області призначили нового керівника прокуратури

Фото: Сергій Спільник (zap.gp.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Новим керівником Запорізької обласної прокуратури став Сергій Спільник. Сьогодні заступник генпрокурора Антон Войтенко представив його колективу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну прокуратуру.

Войтенко зазначив, що Спільник тривалий час працює в органах прокуратури та має достатній досвід для забезпечення належної реалізації та виконання покладених на нього обов’язків.

Заступник генпрокурора озвучив Спільнику пріоритетні завдання, зокрема оперативне та ефективне документування і розслідування російських воєнних злочинів на території України, протидія злочинам проти основ нацбезпеки. Серед пріоритетів він також виділив боротьбу з корупцією та контрабандою.

Войтенко наголосив, що досягнення результатів можливе тільки шляхом злагодженої та ефективної роботи правоохоронних органів та органів прокуратури.

Спільник подякував за довіру та запевнив, що буде докладати максимум зусиль для ефективного та результативного захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, а також виконання завдань, які ставить перед ним країна і народ.

Додамо, що Спільник народився у 1977 році. Він закінчив Запорізький державний університет. В органах прокуратури працює з 1998 року. До призначення, з грудня 2020 року, обіймав посаду заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Станіслав Гущесов став новим керівником Чернігівської обласної прокуратури.

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