В Запорізькій області працює ППО, ОВА попередила про обстріли

Російські окупанти вдались до чергового обстрілу Запорізької області. Наразі в регіоні працює ППО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.
"Ворог вчергове атакує Запорізький край. Не розповсюджуйте фото-, відео-матеріали роботи ППО або місця прильотів до офіційних коментарів. Не допомагайте ворогу орієнтуватися в ситуації на нашій території", - пише ОВА.
Усіх цивільних закликали перебувати в безпечних місцях.
Оновлено о 16:40
"Щойно ворог атакував передмістя Запоріжжя. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється", - пише секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
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