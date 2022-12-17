ua ru
Сб, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Запорізькій області поранено понад 100 окупантів та знищено склад боєприпасів, - Генштаб

Новость на русском →
Субота 17 грудня 2022 18:33
У Запорізькій області поранено понад 100 окупантів та знищено склад боєприпасів, - Генштаб Ілюстративне фото: у Запорізькій області поранено понад 100 окупантів та знищено склад боєприпасів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 15 грудня, понад 100 окупантів зазнали поранень у Запорізькій області. Також там було знищено склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

"15 грудня, в районах населених пунктів Токмак та Пологи, противник втратив понад 100 людей пораненими та склад боєприпасів", - сказано у повідомленні українського військового командування.

При цьому в Генштабі наголосили, що інформація про ліквідованих окупантів все ще уточнюється.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові 12 грудня завдали успішного удару по окупантам у Запорізькій області, знищено ворожу техніку.

Також ми писали, що, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, українським військовим вдалося атакувати кілька важливих об'єктів окупантів у захопленому Мелітополі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Запорожская область Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах