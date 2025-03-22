У Запорізькій області перебої зі світлом після обстрілу

За словами посадовця, починаючи з 21:04 для Запорізької області існувала загроза застосування КАБів. Згодом в регіоні неодноразово було чути вибухи.

О 21:32 Федоров поінформував, що ворог б'є по одному із населених пунктів області. Трохи пізніше стало відомо, у деяких селах виникли проблеми з електропостачанням.

"Через ворожі удари по області в деяких селищах проблеми з електропостачанням. Спеціалісти візьмуться за ліквідацію наслідків, як тільки дозволить безпекова ситуація. Тривога продовжується. Перебувайте у безпечних місцях", - написав він о 21:39.

Де оголосили тривогу

Зазначимо, що зараз у низці областей військові продовжують фіксувати ударні дрони росіян. Так, станом на 21:53, сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Рівненській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.