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У Запорізькій області перебої зі світлом після обстрілу

Фото: ліквідація наслідків почнеться тоді, як тільки дозволить безпекова ситуація (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти ввечері, 22 березня, атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу є проблеми зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами посадовця, починаючи з 21:04 для Запорізької області існувала загроза застосування КАБів. Згодом в регіоні неодноразово було чути вибухи.

О 21:32 Федоров поінформував, що ворог б'є по одному із населених пунктів області. Трохи пізніше стало відомо, у деяких селах виникли проблеми з електропостачанням.

"Через ворожі удари по області в деяких селищах проблеми з електропостачанням. Спеціалісти візьмуться за ліквідацію наслідків, як тільки дозволить безпекова ситуація. Тривога продовжується. Перебувайте у безпечних місцях", - написав він о 21:39.

Де оголосили тривогу

Зазначимо, що зараз у низці областей військові продовжують фіксувати ударні дрони росіян. Так, станом на 21:53, сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Рівненській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

Нагадаємо, що крім населених пунктів у Запорізькій області, без світла сьогодні залишився Центральний район міста Херсон. Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що фахівці працюють над встановленням причини і поверненням електроенергії городянам.

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