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В Запорізькій області партизани знищили групу окупантів, - ЦНС

Фото: партизани знищили групу окупантів в Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ворог не може почуватись в безпеці на окупованих українських територіях. Партизани в Запорізькій області знищили групу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

В центрі повідомили, що у тимчасово окупованому селі Чкалово, Мелітопольського району, партизани знищили групу представників російської окупаційної армії

"Ворог на тимчасово окупованих територіях Запорізької області не може почувати себе у безпеці. І не важливо, чи вони на фронті, чи в тилу. Українське підпілля працює і днями ліквідувало групу російських військових, які зайняли один з будинків місцевих", - пояснили в ЦНС.

Водночас, за даними центру, в стані окупантів почастішали випадки дезертирства і відмов виконувати вказівки безпосередніх командирів.

Центр національного спротиву подякував мешканцям на ТОТ за повідомлення про місце розташування та пересування російських військових.

Як повідомити про ворога

Всі українці мають можливість допомогти Збройним силам та за допомогою чат-боту"єВорог" надсилати інформацію про переміщення чи техніку окупантів.

Про те, як безпечно повідомити допомогти військовим надаючи інформацію про розташування окупантів чи ворожої техніки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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