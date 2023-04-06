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В Запорізькій області окупанти використовують лікарню як військовий шпиталь, - Генштаб

Фото: в Запорізькій області росіяни використовують лікарню як шпиталь (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни використовують лікарню тимчасово окупованої Малої Білозерки у Запорізькій області в якості військового шпиталю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, цивільному медичному закладі працюють російські медики. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям. Станом на 2 квітня поточного року на лікуванні перебувало близько 80 загарбників з пораненнями різного ступеня важкості.

Нагадаємо, що в Бахмуті продовжуються важкі бої, росіяни поволі просуваються вперед. Нещодавно підрозділи ВДВ навколо міста, ймовірно, отримали термобаричні ракетні системи ТОС-1.

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Запорожская областьВійна Росії проти України