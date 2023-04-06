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В Запорожской области оккупанты используют больницу как военный госпиталь, - Генштаб

Фото: в Запорожской области россияне используют больницу как госпиталь (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне используют больницу временно оккупированной Малой Белозерки в Запорожской области в качестве военного госпиталя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По данным Генштаба, в гражданском медицинском учреждении работают российские медики. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим. По состоянию на 2 апреля текущего года на лечении находились около 80 захватчиков с ранениями разной степени тяжести.

Напомним, что в Бахмуте продолжаются тяжелые бои, россияне медленно продвигаются вперед. Недавно подразделения ВДВ вокруг города, вероятно, получили термобарические ракетные системы ТОС-1.

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