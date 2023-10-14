У Запорізькій області окупанти привезли на фронт священника для "мотивації" солдатів, - Федоров

"У ворога на Запорізькому напрямку все настільки "під контролем", що на передову доставили "главного военного священника" для підняття духу", - повідомив Федоров.

За його словами, священнику довелось "допомагати воїнам визначитися та зрозуміти, заради чого вони тут ризикують життям".

"Дійсно, зрозуміти, навіщо росіяни щодня йдуть в Україну на убій, неможливо. Але фінал цих походів нам відомий - ЗСУ б'є точно в ціль", - наголосив він.

Нагадаємо, днями Головне управління розвідки України оприлюднило перехоплення розмови російського військового, в якому він говорив, що не розуміє, за що вони взагалі воюють в Україні.

Це лише підтвердило думку, що окупанти почали задумуватись про те, чи має якісь цілі вторгнення Росії в Україну.

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