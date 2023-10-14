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В Запорожской области оккупанты привезли на фронт священника для "мотивации" солдат, - Федоров

Фото: военным РФ привезли священника (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военным Российской Федерации на передовую привезли священника, чтобы он объяснил "ради чего они рискуют жизнью".

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"У врага на Запорожском направлении все настолько "под контролем", что на передовую доставили "главного военного священника" для поднятия духа", - сообщил Федоров.

По его словам, священнику пришлось "помогать воинам определиться и понять, ради чего они здесь рискуют жизнью". 

"Действительно, понять, зачем россияне ежедневно идут в Украину на убой, невозможно. Но финал этих походов нам известен - ВСУ бьет точно в цель", - подчеркнул он.

Напомним, на днях Главное управление разведки Украины обнародовало перехват разговора российского военного, в котором он говорил, что не понимает, за что они вообще воюют в Украине.

Это лишь подтвердило мнение, что оккупанты начали задумываться о том, есть ли какие-либо цели вторжения России в Украину.

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