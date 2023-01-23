В Запорожской области больницы забиты оккупантами: медики отказываются их лечить
Городская больница Дпирорудного Запорожской области забита ранеными россиянами, а местные медики отказываются их лечить.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Генеральный штаб Украины.
"Противник продолжает нести потери. Так, городская больница Днипрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков", - отмечают в Генштабе.
В то же время большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из Российской Федерации.
Напомним, что российские оккупанты пытаются наступать на Бахмутском, Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Тем временем, украинские защитники бьют по вражеским складам боеприпасов.
Напомним, украинские военные за 21 января ликвидировали еще 600 оккупантов. В общей сложности потери армии РФ составили 120 760 воинов.
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