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У Запорізькій області хочуть відновити очне навчання в школах

Запорізька область, Понеділок 05 лютого 2024 19:00
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У Запорізькій області хочуть відновити очне навчання в школах Архівне фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Запорізькій області хочуть зробити школи безпечними, щоб уже з 1 вересня навчання проходило в очному форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров провів нараду з керівниками структурних підрозділів, на якій він окреслив пріоритетні напрямки роботи.

За його словами, попри воєнний час, важливо підвищити комфорт проживання в Запорізькій області, щоб люди не виїжджали з регіону.

"Кожен у своєму напрямку повинен робити все для того, щоб люди не тільки залишилися тут, а приїжджали і будували своє життя", - сказав він.

Також він заявив, що одним із пріоритетів є створення безпеки в школах і зробити так, щоб навчальні заклади з 1 вересня почали працювати в очному форматі.

Робота шкіл у Запоріжжі

У серпні минулого року секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявляв, що Запоріжжя навчатиметься дистанційно.

"Безпека дітей - головне, а більшість навчальних закладів міста зараз мають високий рівень онлайн освіти", - сказав він.

Паралельно, за словами секретаря, у місті продовжать облаштовувати в навчальних закладах найпростіші укриття.

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Запорізька область школа Війна в Україні
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