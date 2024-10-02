У Запорізькій області аграрій на полі знайшов авіабомбу вагою півтони (відео)

Використання РФ авіабомб під час ударів по Україні

Останнім часом росіяни досить часто використовують авіабомби для ударів по Україні. Наприклад, під їхніми ударами перебувають Харків, Суми, Донецька область.

Зокрема, ще в липні повідомлялося, що російські війська почали бити по Харкову авіабомбами, що коригуються, на базі ФАБ-500. Причому, як свідчать уламки, застосовувалася досить рідкісна версія ФАБ-500Т, яка є термостійкою і може летіти далі, ніж стандартна.

А 26 вересня в Сумах була виявлена ​​російська керована авіаційна бомба ФАБ-500. Вона не здетонувала під час падіння.

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