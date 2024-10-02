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У Запорізькій області аграрій на полі знайшов авіабомбу вагою півтони (відео)

Фото: ФАБ-500 знайшов аграрій на полі у Запорізькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Запорізькій області аграрій на полі знайшов фугасну авіабомбу. Її вага 500 кг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"На Запоріжжі місцевий аграрій знайшов на своєму полі п'ятисоткілограмову фугасну авіаційну бомбу ФАБ-500", - йдеться у повідомленні.
 
Чоловік одразу викликав саперів ДСНС, які за допомогою спецтехніки вилучили й транспортували вибухонебезпечний предмет до спеціально підготовленого місця та знищили.

Що таке ФАБи?

Фугасні авіабомби (ФАБ) - авіабомби, основною вражаючою дією яких є дія фугаса. Вони мають найбільш потужну і універсальну вражаючу дію серед авіабомб основного призначення. Маса вибухової речовини в бомбі приблизно становить 50%, також бомба має порівняно міцний корпус для проникнення в грунт або в перешкоди типу міжповерхових перекриттів будинків і споруд.

Використання РФ авіабомб під час ударів по Україні

Останнім часом росіяни досить часто використовують авіабомби для ударів по Україні. Наприклад, під їхніми ударами перебувають Харків, Суми, Донецька область.

Зокрема, ще в липні повідомлялося, що російські війська почали бити по Харкову авіабомбами, що коригуються, на базі ФАБ-500. Причому, як свідчать уламки, застосовувалася досить рідкісна версія ФАБ-500Т, яка є термостійкою і може летіти далі, ніж стандартна.

А 26 вересня в Сумах була виявлена ​​російська керована авіаційна бомба ФАБ-500. Вона не здетонувала під час падіння.

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