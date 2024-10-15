Запорізький напрямок залишається складним, але великого успіху росіяни не мають, - ЗСУ

Ситуація на Запорізькому напрямку залишається складною, ворог продовжує штурмувати українські позиції. Однак великого успіху на цій ділянці фронту росіяни не мають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

"Ця ділянка бойового зіткнення доволі складна. Ще раніше ми повідомляли, що там збирались штурмові групи. Кілька днів поспіль противник проводив там штурмові дії, намагався захопити наші позиції", - сказав Волошин.

Водночас, за його словами, російські окупанти не мають великого успіху на цьому напрямку.

"Ситуація доволі динамічна і вона змінюється постійно, конфігурація лінії боєзіткнення змінюється на ту чи на іншу користь. Великого наступу чи якогось успіху противник на цьому напрямку не має", - зазначив речник.