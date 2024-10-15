Запорізький напрямок залишається складним, але великого успіху росіяни не мають, - ЗСУ
Ситуація на Запорізькому напрямку залишається складною, ворог продовжує штурмувати українські позиції. Однак великого успіху на цій ділянці фронту росіяни не мають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.
"Ця ділянка бойового зіткнення доволі складна. Ще раніше ми повідомляли, що там збирались штурмові групи. Кілька днів поспіль противник проводив там штурмові дії, намагався захопити наші позиції", - сказав Волошин.
Водночас, за його словами, російські окупанти не мають великого успіху на цьому напрямку.
"Ситуація доволі динамічна і вона змінюється постійно, конфігурація лінії боєзіткнення змінюється на ту чи на іншу користь. Великого наступу чи якогось успіху противник на цьому напрямку не має", - зазначив речник.
Ситуація на Запорізькому напрямку
Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомляли, що російські війська готуються до посилення штурмових дій на Запорізькому напрямку. Зокрема, загарбники збирають особовий склад та автомобільну техніку.
Тим часом голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко зазначав, що російські війська можуть спробувати відновити наступальні дії на Запорізькому напрямку. Однак нарощування сил ворога на цій ділянці фронту наразі навряд чи можливе.
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