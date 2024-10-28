На Запорізький напрямок перекинуть додаткову зброю і техніку, - Сирський

На Запорізький напрямок будуть направлені додаткові зброя та техніка. Особлива увага буде приділена підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, у даній частині фронту тривають бойові дії різної інтенсивності. Там ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів.

"У таких умовах наше головне завдання - посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони," - написав Сирський.

Сирський також зустрівся з командирами бригад та проаналізував обстановку в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА та засобами РЕБ.

"Особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період.

Були вжиті заходи для забезпечення підрозділів додатковою кількістю озброєння, техніки та усім необхідним", - повідомив Сирський.

Ситуація в Запорізькій області

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про можливу відсутність електрики взимку, що може вплинути на водопостачання в місті.