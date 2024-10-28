ua en ru
Пн, 28 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Запорожское направление перебросят дополнительное оружие и технику, - Сырский

Понедельник 28 октября 2024 19:09
UA EN RU
На Запорожское направление перебросят дополнительное оружие и технику, - Сырский Фото: Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В Запорожское направление будут направлены дополнительные оружие и техника. Особое внимание будет уделено подготовке к оборонительным действиям в осенне-зимний период.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По его словам, в данной части фронта продолжаются боевые действия разной интенсивности. Там враг применяет штурмовую и бомбардировочную авиацию, дроны всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов.

"В таких условиях наша главная задача – усилить оборону войск на наиболее сложных участках фронта и обеспечить максимальную устойчивость линии обороны", – написал Сырский.

Сырский встретился с командирами бригад и проанализировал обстановку в районах боевых действий, состояние обеспечения подразделений боеприпасами, БПЛА и средствами РЭБ.

"Особое внимание было уделено подготовке к оборонным действиям в осенне-зимний период.
Были приняты меры по обеспечению подразделений дополнительным количеством вооружения, техники и всем необходимым", - сообщил Сырский.

Ситуация в Запорожской области

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил о возможном отсутствии электричества зимой, что может повлиять на водоснабжение в городе.

На днях сервис DeepState сообщил об оккупации российской армией Левадного в Запорожской области. Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин уточнил, что это скорее полевое состояние, чем населенный пункт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Сырский Война в Украине
NEWS
Россияне потеряли за сутки рекордное количество солдат и артсистем, - Генштаб
Россияне потеряли за сутки рекордное количество солдат и артсистем, - Генштаб
DAILY
Посол Великобритании Мартин Харрис: Россия не дает ни единого сигнала о справедливом мире
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол Великобритании Мартин Харрис: Россия не дает ни единого сигнала о справедливом мире