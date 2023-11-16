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На Запорізькій АЕС стався частковий блекаут

Фото: на окупованій ЗАЕС стався частковий блекаут (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Частковий блекаут стався на окупованій Запорізькій АЕС 14 листопада. До цього призвели дії російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Зазначається, що відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці ЗАЕС. Запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали протягом 90 хвилин.

За цей час окупаційне керівництво захопленої Запорізької атомної електростанції з'ясувало причини блекауту та  вирішувало, що робити з наслідками, до яких призвели своїми некомпетентними діями.

Частковий блекаут підтверджують інспектори МАГАТЕ, які перебувають на окупованій ЗАЕС.

"Через цілковиту непрофесійність російських окупантів на Запорізькій АЕС постійно відбувається деградація основного обладнання та більшає небезпечних випадків його відмов", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Найбільша в Європі атомна електростанція була окупована росіянами у перші дні повномасштабного вторгнення. Більше того, окупанти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

На станції наразі перебувають експерти МАГАТЕ. На початку листопада агенція провела вже 13 ротацію наглядачів.

"Енергоатом" зазначає, що від початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже 7 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише Україні, але й іншим державам.

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