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На Запорожской АЭС произошел частичный блэкаут

Фото: на оккупированной ЗАЭС произошел частичный блэкаут (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Частичный блэкаут произошел на оккупированной Запорожской АЭС 14 ноября. К этому привели действия российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

Отмечается, что произошло обесточивание на шестом энергоблоке ЗАЭС. Запустились дизель-генераторы и системы безопасности, работавшие в течение 90 минут.

За это время оккупационное руководство захваченной Запорожской атомной электростанции выяснило причины блэкаута и решало, что делать с последствиями, к которым привели своими некомпетентными действиями.

Частичный блэкаут подтверждают инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на оккупированной ЗАЭС.

"Из-за полной непрофессионализма российских оккупантов на Запорожской АЭС постоянно происходит деградация основного оборудования и увеличивается опасных случаев его отказов", - говорится в сообщении.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Более того, оккупанты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ. В начале ноября агентство провело уже 13 ротацию надзирателей.

"Энергоатом" отмечает, что с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже 7 полных блэкаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

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