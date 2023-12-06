На Запорізькій АЕС може статися радіоактивний викид: у чому полягає небезпека

На Запорізькій атомній електростанції в ніч на 2 грудня сталося знеструмлення, що загрожувало викидом радіації у навколишнє середовище. Аварійні заходи дозволили підключити станцію лише до однієї лінії електропередачі.

Про це заявив в. о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, у ніч на 2 грудня зникло живлення Запорізької АЕС від української основної лінії 750 кВ. Перед цим була відключена лінія 330 кВ. Внаслідок цього станція була повністю знеструмлена і перейшла на живлення від дизельних генераторів.

Коріков додав, що згодом живлення від лінії 750 кВ поновили, однак заживити АЕС від лінії 330 кВ неможливо через обстріли.

При цьому він нагадав, що станція, попри окупацію, перебуває в експлуатації та всі її шість енергоблоків завантажені ядерним паливом.

"У будь-якому випадку це небезпечно, оскільки виділяється залишкове тепло, яке необхідно відводити у навколишнє середовище. Для цього цілий комплекс обладнання та систем спроєктований і має експлуатуватися та обслуговуватися належним чином. Цього зараз не відбувається. Наведу приклад: кожен енергоблок зараз виділяє теплову енергію в обсязі приблизно 700 кВт. Цю енергію потрібно розсіювати, якщо тепло не відводити температура зросте і може відбутися пошкодження ядерного палива з вірогідним викидом радіації в навколишнє середовище", - зазначив в. о. голови Держатомрегулювання.

Олег Коріков підкреслив, що для відведення вказаних обсягів тепла застосовується насосне обладнання, яке перекачує воду. Це устаткування має електричний привід, тому на АЕС вкрай важливо підтримувати електричну напругу для роботи цього обладнання.

Загроза радіаційної аварії на Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція розташована у місті Енергодар, яке з 4 березня 2022 року перебуває під російською окупацією. За майже два роки війни станція неодноразово втрачала живлення від енергомережі України через бойові дії та обстріли, що ставило її блоки на межу ядерної аварії.

Ввечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ. Крім того, о 02:31 під час повітряної тривоги було знеструмлено останню лінію "Запорізька АЕС - Дніпровська" напругою 750 кВ.

Через блекаут, персонал Запорізької АЕС перевів станцію на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Згодом живлення по лінії електропередачі напругою 750 кВ було поновлене.

На станції наразі перебувають експерти МАГАТЕ. 5 грудня експерти Агентства провели чергову ротацію персоналу ЗАЕС.

Російські загарбники замінували територію станції, кілька енергоблоків і ставок-охолоджувач, а також розмістили в її приміщеннях військову техніку і живу силу.

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