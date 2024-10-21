Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту через російські обстріли, - Міненерго

"Сьогодні, 21 жовтня, о 12:18 через систематичні ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою.

"У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки", - додали в Міненерго.

За даними пресслужби, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для відновлення лінії живлення ЗАЕС.

"Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", - йдеться в повідомленні.