Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута из-за российских обстрелов, - Минэнерго

"Сегодня, 21 октября, в 12:18 из-за систематических вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, обеспечение внешнего питания станции, необходимое для ее безопасного функционирования, снова под угрозой.

"В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блекаут, создающий угрозу радиационной безопасности", - добавили в Минэнерго.

По данным прессслужбы, как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС.

"Лишь возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может обеспечить безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", - говорится в сообщении.