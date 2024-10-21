RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута из-за российских обстрелов, - Минэнерго

Фото: Запорожская АЭС оказалась на грани блекаута
Автор: Александр Белоус

Захваченная российскими войсками Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута из-за вражеских обстрелов. В настоящее время станция питается только одной линией электропередачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

"Сегодня, 21 октября, в 12:18 из-за систематических вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, обеспечение внешнего питания станции, необходимое для ее безопасного функционирования, снова под угрозой.

"В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блекаут, создающий угрозу радиационной безопасности", - добавили в Минэнерго.

По данным прессслужбы, как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС.

"Лишь возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может обеспечить безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", - говорится в сообщении.

ЗАЭС – это крупнейшая в Европе и третья в мире по совокупной мощности атомная электростанция. Она расположена в Украине, в степной зоне у бывшего берега Каховского водохранилища в Запорожской области, недалеко от города Энергодар.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ЗАЭС оказалась в эпицентре событий. Российские войска захватили станцию, создав беспрецедентную ситуацию для ядерной безопасности.

Напомним, российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марте 2022 года. Периодически станция отключается от резервного энергоснабжения. Последний такой случай был в октябре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС