Через російський обстріл Запорізька АЕС в середу, 25 листопада, залишилась без зовнішнього живлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Енергоатома".
"25 листопада о 04:28 внаслідок обстрілу російських військ на правому березі Дніпра, за 13 км від підстанції "Феросплавна", відключилася лінія електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1", - йдеться у заяві.
Наразі власні потреби АЕС забезпечуються за рахунок резервних дизель-генераторів.
В "Енергоатомі" наголосили, що систематичні пошкодження енергетичної інфраструктури поблизу ЗАЕС через ворожі атаки посилюють ризики ядерної аварії.
"Єдиною гарантією відновлення ядерної та радіаційної безпеки є повернення станції під повний контроль України та її єдиного законного оператора - АТ "НАЕК "Енергоатом", - сказано в заяві.
Оновлено о 11:53
В МАГАТЕ зазначили, що Запорізька атомна електростанція в 28-ме за час повномасштабної війни втратила всі джерела зовнішнього електропостачання.
"Команда МАГАТЕ, що перебуває на майданчику, працює над встановленням причини та місця відключення", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Нагадаємо, 9 листопада удар російського дрона вбив співробітника ЗАЕС. Цей випадок загибелі працівника об'єкта став другим за кілька днів.
Зазначимо, Запорізька АЕС вночі 8 листопада залишалася без зовнішнього живлення. Той блекаут був вже 16-м від початку року.