Запорізька АЕС перебуває в критичному стані ядерної та радіаційної безпеки, -"Енерготом"

За даними компанії, фактичний стан ЗАЕС свідчить про системне порушення базових принципів ядерної безпеки.

Як відомо, 5 вересня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про локальне припинення вогню поблизу станції, необхідне для проведення робіт із відновлення зовнішнього електропостачання, яке відсутнє з 20 серпня.

В "Енергоатомі" наголошують - це вже 27-й випадок повного знеструмлення станції від початку повномасштабного вторгнення Росії. Після втрати зовнішнього живлення ЗАЕС була змушена перейти на дизель-генератори.

Ще в компанії зазначили, що аварійні генератори вже понад два тижні використовуються як основне джерело електроенергії для станції. При цьому вони працюють у непроєктних режимах.

Чим небезпечна тривала робота дизель-генераторів

За оцінкою "Енергоатома", тривале використання резервних систем збільшує ризик відмови обладнання за спільною причиною. Такий сценарій належить до найбільш небезпечних загроз для ядерної безпеки.

"Постійні циклічні пуски та перемикання під навантаженням суттєво підвищують імовірність відмови пускової автоматики", – заявили в компанії.

В "Енергоатомі" наголосили, що всі енергоблоки ЗАЕС наразі перебувають у стані "холодного зупину". Водночас тривале знеструмлення створює ризик втрати контролю над ключовими системами безпеки станції.

Йдеться, зокрема, про системи, які забезпечують контроль басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива та інших важливих технологічних параметрів.

В компанії також нагадали, що кожен новий блекаут на окупованій ЗАЕС додатково погіршує технічний стан обладнання, зокрема дизель-генераторних установок, які зараз забезпечують резервне живлення станції.