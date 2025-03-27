Запорізька АЕС може знову запрацювати: МАГАТЕ про терміни відновлення

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію через тиждень після вторгнення в Україну. ЗАЕС до війни забезпечувала 20% вироблення електроенергії в Україні. Усі її реактори зупинені, оскільки поруч вирує війна, що загрожує призвести до потенційно катастрофічної аварії.

Відносно швидкий, але поступовий перезапуск станції можливий. Це відбуватиметься по одному реактору за раз, вважає Гроссі.

"Йдеться про місяці, і, можливо, для того, щоб вся Запорізька АЕС повернулася до роботи на повну силу з усіма шістьма блоками, знадобиться понад рік, можливо, навіть більше", - сказав Гроссі, додавши, що експлуатація всіх реакторів буде "складною, але не неможливою".

Охолодження реакторів

Проблема з водою для охолодження виникла після того, як найбільше джерело води для станції, прилегле Каховське водосховище, спорожніло після підриву російськими військами греблі 2023 року. Це призвело до необхідності риття свердловин у Запоріжжі.

Гроссі зазначив, що більш амбітні рішення з доставки води з більш віддалених місць виключені через бойові дії, однак припинення вогню може зробити їх можливими, відкривши шлях до експлуатації всіх реакторів.

"Якщо ви перебуваєте в ситуації припинення вогню, то ви можете передбачити більш амбітну роботу, яка посилить... ваші охолоджувальні потужності. Так що це не неможливо", - сказав він.

МАГАТЕ має невелику кількість співробітників, розміщених на АЕС. У його останньому квартальному звіті йдеться про те, що ситуація з безпекою та збереженням залишається нестабільною, а російські війська перешкоджали доступу до частин АЕС.

"Що стосується безпеки станції і загальної ситуації на станції, я маю сказати, що вона професійно контролюється і управляється (Росією). Деякі роботи з технічного обслуговування... (були) можливо не такими всеосяжними, як ми могли б, але це також наслідок війни", - сказав він.