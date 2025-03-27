Запорожская АЭС может снова заработать: МАГАТЭ о сроках восстановления

Российские войска захватили крупнейшую в Европе атомную электростанцию через неделю после вторжения в Украину. ЗАЭС до войны обеспечивала 20% выработки электроэнергии в Украине. Все ее реакторы остановлены, поскольку рядом бушует война, грозящая привести к потенциально катастрофической аварии.

Относительно быстрый, но постепенный перезапуск станции возможен. Это будет происходить по одному реактору за раз, считает Гросси.

"Речь идет о месяцах, и, возможно, для того, чтобы вся Запорожская АЭС вернулась к работе в полную силу со всеми шестью блоками, потребуется больше года, может быть, даже больше", - сказал Гросси, добавив, что эксплуатация всех реакторов будет "сложной, но не невозможной".

Охлаждение реакторов

Проблема с водой для охлаждения возникла после того, как крупнейший источник воды для станции, близлежащее Каховское водохранилище, опустело после подрыва российскими войсками плотины в 2023 году. Это привело к необходимости рытья скважин в Запорожье.

Гросси отметил, что более амбициозные решения по доставке воды из более отдаленных мест исключены из-за боевых действий, однако прекращение огня может сделать их возможными, открыв путь к эксплуатации всех реакторов.

"Если вы находитесь в ситуации прекращения огня, то вы можете предусмотреть более амбициозную работу, которая усилит... ваши охлаждающие мощности. Так что это не невозможно", - сказал он.

МАГАТЭ имеет небольшое количество сотрудников, размещенных на АЭС. В его последнем квартальном отчете говорится, что ситуация с безопасностью и сохранностью остается нестабильной, а российские войска препятствовали доступу к частям АЭС.

"Что касается безопасности станции и общей ситуации на станции, я должен сказать, что она профессионально контролируется и управляется (Россией). Некоторые работы по техническому обслуживанию... (были) возможно не такими всеобъемлющими, как мы могли бы, но это также следствие войны", - сказал он.