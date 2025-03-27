Запорожская АЭС может снова заработать: МАГАТЭ о сроках восстановления

После прекращения боевых действий Запорожская АЭС может постепенно вернуться к работе. Эксперты прогнозируют сложный процесс запуска, но он возможен.
Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.
Российские войска захватили крупнейшую в Европе атомную электростанцию через неделю после вторжения в Украину. ЗАЭС до войны обеспечивала 20% выработки электроэнергии в Украине. Все ее реакторы остановлены, поскольку рядом бушует война, грозящая привести к потенциально катастрофической аварии.
Относительно быстрый, но постепенный перезапуск станции возможен. Это будет происходить по одному реактору за раз, считает Гросси.
"Речь идет о месяцах, и, возможно, для того, чтобы вся Запорожская АЭС вернулась к работе в полную силу со всеми шестью блоками, потребуется больше года, может быть, даже больше", - сказал Гросси, добавив, что эксплуатация всех реакторов будет "сложной, но не невозможной".
Проблема с водой для охлаждения возникла после того, как крупнейший источник воды для станции, близлежащее Каховское водохранилище, опустело после подрыва российскими войсками плотины в 2023 году. Это привело к необходимости рытья скважин в Запорожье.
Гросси отметил, что более амбициозные решения по доставке воды из более отдаленных мест исключены из-за боевых действий, однако прекращение огня может сделать их возможными, открыв путь к эксплуатации всех реакторов.
"Если вы находитесь в ситуации прекращения огня, то вы можете предусмотреть более амбициозную работу, которая усилит... ваши охлаждающие мощности. Так что это не невозможно", - сказал он.
МАГАТЭ имеет небольшое количество сотрудников, размещенных на АЭС. В его последнем квартальном отчете говорится, что ситуация с безопасностью и сохранностью остается нестабильной, а российские войска препятствовали доступу к частям АЭС.
"Что касается безопасности станции и общей ситуации на станции, я должен сказать, что она профессионально контролируется и управляется (Россией). Некоторые работы по техническому обслуживанию... (были) возможно не такими всеобъемлющими, как мы могли бы, но это также следствие войны", - сказал он.
Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе предположил, что Соединенные Штаты могли бы помочь управлять украинскими атомными электростанциями, а возможно, и владеть ими.
Зеленский отрицал, что обсуждалась владение, но сказал, что ЗАЭС была среди тем. Он добавил, что Киев был бы готов обсудить участие США в модернизации станции, если бы она была возвращена Украине. Однако Россия заявляет, что любая передача Украине или другой стране "невозможна".