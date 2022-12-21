"Запоріжжя" здолало "Черкаські Мавпи" в битві аутсайдерів Суперліги

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"Запоріжжя" – "Черкаські Мавпи" – 82:77 (29:18, 17:15, 16:26, 20:18)

Фундамент загального успіху запоріжці заклали в стартовій чверті. Після рівного старту вони почали методично збільшувати власну перевагу над "Мавпами". Як наслідок, після перших десяти хвилин перевага номінальних господарів склала 11 пунктів.

У другій чверті черкащани зуміли стабілізувати гру. Вони не дали "Запоріжжю" піти у відрив, постійно тримаючи відставання у межах 11-15 очок. А після великої перерви "Черкаські Мавпи" додали в активності та наблизилися впритул до суперника (59:62).

Далі більше. У фінальній чверті гості навіть спочатку зуміли вибудувати перевагу (+6). Та заданий темп гості втримати не зуміли. Натомість запоріжці прийняли виклик "Мавп", спершу зрівняли рахунок, а потім і вийшли вперед, та завершили матч перемогою.

Завдяки цій звитязі "Запоріжжя" обійшло "Черкаських Мавп" у турнірній таблиці. В активі команди з берегів Дніпра 2 перемоги в сезоні проти однієї в черкаського колективу. Щоправда, "Мавпи" провели на два матчі менше.