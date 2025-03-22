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У Запоріжжі зросла кількість жертв нічної атаки РФ

Фото: у Запоріжжі зросла кількість жертв атаки РФ (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв атаки на Запоріжжя зросла до трьох. У лікарні померла тяжко поранена жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

"Щойно у лікарні померла 38-річна жінка, яка дістала надважких поранень через нічну атаку росіян. Медики понад 10 годин боролися за її життя", - написав Федоров.

Таким чином кількість жертв зросла до трьох осіб. Федоров повідомив, що російська атака забрала життя цілої родини. Тіла доньки і тата витягли з-під завалів. 

За даними голови Запорізької ОВА, поранення отримали 12 людей. Серед постраждалих також є дитина.

"Дві жінки та два чоловіки з травмами середньої тяжкості. Немовля з контузією. Його стан медики також оцінюють, як середньої важкості", - уточнив Федоров.

 

Удар по Запоріжжю

Ввечері 21 березня російські війська масовано атакували Запоріжжя дронами. За даними місцевої влади, окупанти випустили по місту близько 12 безпілотників.

Внаслідок атаки у Запоріжжі зафіксовані влучання у кількох локаціях, виникли пожежі. У місті зруйновано житлові будинки, пошкоджено громадські споруди та транспорт.

Вночі рятувальники завершили рятувальні роботи у Запоріжжі. Від ДСНС залучалося 63 рятувальники та 16 одиниць техніки.

Додамо, що в ніч на 22 березня окупанти випустили по Україні 179 дронів. Сили ППО знищили сотню дронів, ще 63 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

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