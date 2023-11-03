В Запорожье задержали "крота" ФСБ РФ, работавшего в ОВА

СБУ задержала "крота" ФСБ России, устроившегося в Запорожскую ОВА. Он "сливал" информацию о ВСУ на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Так, будучи в должности главного специалиста отдела кибербезопасности ОВА, он пытался скрыто получить секретную информацию о дислокации ВСУ и оборонных закупках на территории региона.

"Чтобы получить тайные сведения, российский "крот" пытался использовать свой доступ к серверам госучреждения. Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение - задержали злоумышленника", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вражеским информатором оказался житель Запорожья, инженер-радиотехник по образованию.

"До трудоустройства в областную военную администрацию он работал на одном из местных предприятий, которое осуществляет техобслуживание военной техники Сил обороны", - рассказали в СБУ.

Известно, что в сентябре этого года он по собственной инициативе предложил оккупантам свою "помощь" в войне против Украины. Об этом он написал в один из российских чат-ботов, созданных для сбора информации о перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых регионах.

"Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и привлек к сотрудничеству. По заданию российской спецслужбы злоумышленник скрыто снимал на телефон производственные мощности завода и находившуюся там военную технику", - добавили в ведомстве.

Также он пытался найти ремонтные базы и другие логистические центры украинских защитников на территории областного центра. Для коммуникации с оккупантами их приспешник использовал анонимные чаты в мессенджере.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Не первый случай

Отметим, что Служба безопасности не впервые ловит "кротов" в рядах Нацгвардии и СБУ. Достаточно вспомнить, как СБУ задержала российского "крота" в рядах ВСУ, который оказался жителем Бахмута, завербованным ГРУ РФ и мог готовить диверсии против руководства Сил обороны Украины.

Кроме того, ранее СБУ задержала в Киеве военного-"оборотня", который готовил новые удары РФ по ТЭЦ в Киеве. Им оказался контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, который за свои "услуги" получал от 100 до 1000 долларов.