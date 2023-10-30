У Запоріжжі затримали агента ФСБ, він встановив приховані камери для стеження за ЗСУ

Правоохоронці виявили та затримали в Запоріжжі агента ФСБ Росії. Він встановив таємні відеокамери на території міста для стеження за колонами ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
За даними слідства, пособником агресора виявився місцевий житель. Наприкінці вересня цього року він дистанційно вийшов на адміністратора прокремлівського Telegram-каналу і запропонував йому свою допомогу у війні проти України.
Після отримання "пропозиції" адміністратор російського інтернет-ресурсу вивів чоловіка на зв'язок через месенджер із представником ФСБ.
Одним із перших завдань цього зрадника був збір відомостей про місцеве обласне управління СБУ.
"У такий спосіб він потрапив у поле зору внутрішньої безпеки та контррозвідки української спецслужби, які почали документувати протиправну діяльність російського агента", - пишуть у СБУ.
Для відстеження колон ЗСУ зрадник встановив уздовж основних автошляхів регіону власні приховані вебкамери. Утім, співробітники Служби безпеки своєчасно виявили та деактивували приховані відеопристрої. Таким чином СБУ запобігла передачі розвідданих агресору.
У зоні особливої уваги РФ були колони важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на південному фронті. Агент встановив вебкамери в локаціях, на які йому вказав "куратор" із ФСБ.
Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)
Після встановлення вебкамер вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку з наданням віддаленого доступу кадровим співробітникам ФСБ.
За виконання ворожого завдання російська спецслужба переправила на банківську картку свого агента грошову винагороду в розмірі 30 тисяч гривень.
СБУ поетапно задокументувала злочинні дії зловмисника та затримала агента під час технічної перевірки однієї з ворожих вебкамер.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за фактом державної зради. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
Служба безпеки в результаті контрдиверсійної спецоперації нейтралізувала ще одну ворожу агентурну групу у Сумській області. Зловмисники розвідували позиції ЗСУ у прикордонних районах для коригування по них артилерійських та повітряних ударів росіян.
Також СБУ затримала зрадника, який охороняв окупаційну тюрму РФ під час захоплення Херсона. Зловмисником виявився екс-посадовець "Дар’ївської виправної колонії № 10".
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