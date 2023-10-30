У Запоріжжі затримали агента ФСБ, він встановив приховані камери для стеження за ЗСУ

Про кого йде мова

За даними слідства, пособником агресора виявився місцевий житель. Наприкінці вересня цього року він дистанційно вийшов на адміністратора прокремлівського Telegram-каналу і запропонував йому свою допомогу у війні проти України.

Після отримання "пропозиції" адміністратор російського інтернет-ресурсу вивів чоловіка на зв'язок через месенджер із представником ФСБ.

Агент Росії стежив за СБУ і ЗСУ

Одним із перших завдань цього зрадника був збір відомостей про місцеве обласне управління СБУ.

"У такий спосіб він потрапив у поле зору внутрішньої безпеки та контррозвідки української спецслужби, які почали документувати протиправну діяльність російського агента", - пишуть у СБУ.

Зрадник встановлював у місті приховані камери

Для відстеження колон ЗСУ зрадник встановив уздовж основних автошляхів регіону власні приховані вебкамери. Утім, співробітники Служби безпеки своєчасно виявили та деактивували приховані відеопристрої. Таким чином СБУ запобігла передачі розвідданих агресору.

У зоні особливої уваги РФ були колони важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на південному фронті. Агент встановив вебкамери в локаціях, на які йому вказав "куратор" із ФСБ.

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Після встановлення вебкамер вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку з наданням віддаленого доступу кадровим співробітникам ФСБ.

Зрадника затримали, йому оголосили про підозру

За виконання ворожого завдання російська спецслужба переправила на банківську картку свого агента грошову винагороду в розмірі 30 тисяч гривень.

СБУ поетапно задокументувала злочинні дії зловмисника та затримала агента під час технічної перевірки однієї з ворожих вебкамер.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за фактом державної зради. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Правоохоронці виявляють зрадників в Україні

Служба безпеки в результаті контрдиверсійної спецоперації нейтралізувала ще одну ворожу агентурну групу у Сумській області. Зловмисники розвідували позиції ЗСУ у прикордонних районах для коригування по них артилерійських та повітряних ударів росіян.

Також СБУ затримала зрадника, який охороняв окупаційну тюрму РФ під час захоплення Херсона. Зловмисником виявився екс-посадовець "Дар’ївської виправної колонії № 10".