В Запоріжжі з-під завалів будинку після обстрілу врятували родину з дитиною (відео)

Під час нічного обстрілу Запоріжжя ракета потрапила у житловий будинок. Він частково зруйнувався. Під завалами опинилась ціла родина, що ховалась від обстрілів у погребі.

"Рятувальники, які прибули на місце події, використовуючи спецобладнання, деблокували жінку, чоловіка і дитину", - йдеться в повідомленні.

Медична допомога врятованим, на щастя, не знадобилася.