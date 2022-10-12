В Запорожье из-под завалов дома после обстрела спасли семью с ребенком (видео)

Во время ночных обстрелов Запорожья ракета попала в жилой дом. Он частично разрушился. Под завалами оказалась целая семья, которая пряталась от обстрелов в погребе.

"Спасатели, прибывшие на место происшествия, используя спецоборудование, деблокировали женщину, мужчину и ребенка", - говорится в сообщении.

Медицинская помощь спасенным, к счастью, не понадобилась.