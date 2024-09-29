У Запоріжжі вже 16 поранених через удар РФ, серед них діти

Кількість постраждалих через обстріл Запоріжжя 29 вересня збільшилась до 16 людей. Рятувальна операція закінчена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова, МВС України.

"До медиків звернулися вже 16 людей, постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя", - розповів голова ОВА.

Внаслідок обстрілу, за даними Федорова,загалом поранені дев'ять жінок, п'ять чоловіків та дві дитини - підліток 17 років та дівчинка 8 років.

"У лікарні залишаються дві постраждалі жінки", - констатував він.

Окрім того, в МВС України зазначили, що пошуково-рятувальні роботи на місці ударів завершені.