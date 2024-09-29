У Запоріжжі вже 16 поранених через удар РФ, серед них діти
Кількість постраждалих через обстріл Запоріжжя 29 вересня збільшилась до 16 людей. Рятувальна операція закінчена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова, МВС України.
"До медиків звернулися вже 16 людей, постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя", - розповів голова ОВА.
Внаслідок обстрілу, за даними Федорова,загалом поранені дев'ять жінок, п'ять чоловіків та дві дитини - підліток 17 років та дівчинка 8 років.
"У лікарні залишаються дві постраждалі жінки", - констатував він.
Окрім того, в МВС України зазначили, що пошуково-рятувальні роботи на місці ударів завершені.
Удари КАБами по Запоріжжю
Російські війська зранку 29 вересня обстріляли Запоріжжя авіабомбами. Зпочатку повідомлялось про п'ять поранених. Але потім кількість постраждалих почала зростати.
Зокрема, рятувальникам вдалось дістати з-під завалів двох людей. На атаку на Запоріжжя відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, за тиждень росіяни атакували Україну майже 900 КАБами та більше 300 "Шахедами" та більше 40 ракетами.
Більше про атаку Запоріжжя та ро її наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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