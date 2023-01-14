У Запоріжжі ворожі ракети влучили в промислове підприємство

"Сьогодні вранці ворог наніс чергового удару по вільним землям нашої області. Ракети, що впали в Запоріжжі на територію одного з підприємств, спричинили там руйнування. На щастя, обійшлося без жертв", - написав він.

За його словами, продовжує під удар вчергове потрапило місто Оріхів. Внаслідок артилерійської атаки ворога там зруйновано 3 будинки, на одному з них рятувальники ліквідували пожежу. В одному з будинків перебувало 3 мешканця, вони залишились живі і неушкоджені.

"Окупант не полишає своїх терористичних намірів. За інформацією від ЗСУ, вийшли в море російські носії ракет "калібр", піднялися в небо ворожі бомбардувальники", - додав він.

За даними ДСНС, 14 січня в місті Оріхів внаслідок обстрілів сталося часткове руйнування приватного житлового будинку. Під час ліквідації події рятувальники з-під завалів дістали трьох людей, які від подальшої госпіталізації відмовились.