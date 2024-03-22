У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки РФ є загиблий і поранені, - Федоров

"Зруйновані та пошкоджені об’єкти інфраструктури, приватні будинки та багатоповерхівки", - повідомив він.

Як зауважив Федоров, сьогоднішній обстріл міста був наймасштабнішим за рік. За кілька годин ворог випустив по Запоріжжю майже 20 ракет.

"Цілив по критичній інфраструктурі. Потрапив виключно в цивільні об’єкти", - зазначив начальник Запорізької ОВА.

Він також повідомив, що зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури, перекрито автомобільний рух на дамбі ГЕС.

Крім того, ушкоджень зазнали десять приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок

"Рятувальники працюють на місцях влучань. Комунальники визначають перелік пошкоджень та потреби для ліквідації наслідків. По закінченню їхньої роботи надам уточнену інформацію щодо наслідків масового удару", - підсумував Федоров.

Як зазначили правоохоронці, крім постраждалих та загиблого також відомо про трьох зниклих безвісти.

