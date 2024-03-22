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У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки РФ є загиблий і поранені, - Федоров

Фото: атака РФ по Запоріжжю 22 березня (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Внаслідок масованої атаки РФ по Запоріжжю 22 березня відомо про щонайменше одного загиблого та вісьмох поранених. Ворог випустив по місту майже 20 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Зруйновані та пошкоджені об’єкти інфраструктури, приватні будинки та багатоповерхівки", - повідомив він.

Як зауважив Федоров, сьогоднішній обстріл міста був наймасштабнішим за рік. За кілька годин ворог випустив по Запоріжжю майже 20 ракет.

"Цілив по критичній інфраструктурі. Потрапив виключно в цивільні об’єкти", - зазначив начальник Запорізької ОВА.

Він також повідомив, що зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури, перекрито автомобільний рух на дамбі ГЕС. 

Крім того, ушкоджень зазнали десять приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок

"Рятувальники працюють на місцях влучань. Комунальники визначають перелік пошкоджень та потреби для  ліквідації наслідків. По закінченню їхньої роботи надам уточнену інформацію щодо наслідків масового удару", - підсумував Федоров.

Як зазначили правоохоронці, крім постраждалих та загиблого також відомо про трьох зниклих безвісти.
 

Масована атака по Запоріжжю

Нагадаємо, що ДніпроГЕС у Запоріжжі була атакована росіянами 22 березня. Там спалахнула пожежа. Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

Через це на Запорізькій АЕС є загроза блекауту, знеструмлено лінію до ЗАЕС.

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