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У Запоріжжі вирішили, як цього року працюватимуть школи

Фото: прийнято остаточне рішення про форму цьогорічного навчання в Запоріжжі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Запоріжжі прийняли остаточне колегіальне рішення про форму освітнього процесу у новому навчальному році.

Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За словами Куртєва, сьогодні, 16 серпня, під час чергової зустрічі з представниками батьківської громади та педагогічних колективів шкіл, дитячих садочків і закладів позашкільної освіти було одноголосно вирішено, що Запоріжжя навчатиметься дистанційно.

"Безпека дітей - головне, а більшість навчальних закладів міста зараз мають високий рівень онлайн освіти", - сказав він.

Паралельно, за словами секретаря, в місті продовжать облаштовувати у закладах освіти найпростіші укриття.

"Обов’язково настане той день, коли безпекова ситуація покращиться і ми зможемо використовувати ці укриття для змішаної форми навчання", - наголосив він.

Як Україна готується до осінньо-зимового періоду

Нагадаємо, за оцінками "Укренерго" наразі достеменно не відомо, чи будуть блекаути цієї зими. Оскільки все залежить від того, чи вдасться РФ до нових ракетно-дронових атак по енергетиці України восени та взимку, як це було минулого сезону.

Однак в ГУР МО не виключають що повторення такого сценарію можливе. Тож в Міненерго радять готуватися до опалювального сезону. Зокрема, не варто позбавлятися генераторів, або ж можна придбати їх.

Щодо формату навчань у школах України, то як вирішив уряд, у регіонах мають окремо ухвалювати рішення відповідно до безпекової ситуації.

Як пояснював прем'єр-міністр Денис Шмигаль, залежно від рівня загроз будуть такі формати навчання: очний, онлайн або змішаний.

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