У Запоріжжі відкриють підземну школу з протирадіаційним укриттям

Друга підземна школа, на глибині 2,5 метри, зможе забезпечити навчання для 1000 школярів. Зокрема, навчання проходитиме у дві зміни.

На противагу іншим укриттям, де можна знаходитися лише 4-5 годин, протирадіаційне - передбачає можливість перебування у ньому протягом 12 годин.

"Тобто у протирадіаційному укритті можна буде організовувати групу продовженого дня. Територіально - це більша площа. Водночас, зауважу, що вже майже 80 шкіл у Запоріжжі мають належно облаштовані укриття для проведення там різних навчальних процесів та розважальних заходів", - заявила Харченко.

У Запоріжжі вже розпочали будівництво п’яти таких підземних шкіл. Ці навчальні заклади будуть повністю інклюзивними та обладнаними сучасними технологіями. Крім того, школи матимуть автономне живлення й сучасну систему вентиляції. У закладах передбачено не лише навчальні класи, а й лаундж-зону, медпункт та буфет із корисною їжею.

Харченко також додала, що наразі всі вчителі в Запоріжжі та регіоні отримують доплату у розмірі 25%.