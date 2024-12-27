В Запорожье откроют подземную школу с противорадиационным укрытием

Вторая подземная школа, на глубине 2,5 метра, сможет обеспечить обучение для 1000 школьников. В частности, обучение будет проходить в две смены.

В противовес другим укрытиям, где можно находиться только 4-5 часов, противорадиационное - предусматривает возможность пребывания в нем в течение 12 часов.

"То есть в противорадиационном укрытии можно будет организовывать группу продленного дня. Территориально - это большая площадь. В то же время, замечу, что уже почти 80 школ в Запорожье имеют должным образом оборудованные укрытия для проведения там различных учебных процессов и развлекательных мероприятий", - заявила Харченко.

В Запорожье уже начали строительство пяти таких подземных школ. Эти учебные заведения будут полностью инклюзивными и оборудованными современными технологиями. Кроме того, школы будут иметь автономное питание и современную систему вентиляции. В заведениях предусмотрены не только учебные классы, но и лаундж-зона, медпункт и буфет с полезной пищей.

Харченко также добавила, что сейчас все учителя в Запорожье и регионе получают доплату в размере 25%.