UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Запоріжжі вибухнув газ у багатоквартирному будинку: постраждала жінка

Фото: у Запоріжжі вчора стався вибух газу у будинку (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Наталія Юрченко

У Запоріжжі вчора, 25 лютого, стався вибух газу у багатоквартирному будинку. Внаслідок інциденту поранення отримала літня жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Запорізькі області.

Інцидент стався близько 9:40 в дев'ятиповерхівці у Дніпровському районі Запоріжжя. Газоповітряна суміш вибухнула у квартирі на другому поверсі, внаслідок чого сталося руйнування конструкцій будинку.

Рятувальники зазначають, що у сусідній квартирі перебувала сім’я. Чоловік, почувши вибух, згадав про правило двох стін, відвів доньку та дружину у ванну кімнату, а сам побіг надавати допомогу.

"Чоловік виявив невелике займання шафи і підлоги, загасив його за допомогою підручних засобів. На підлозі помітив літню жінку, яку взяв на руки та відніс у ванну кімнату. Потім, аби переконатися, що інші постраждалі в оселі відсутні, чоловік обійшов квартиру і почув шипіння з кухні. Сміливець відсунув газову плиту та перекрив вентиль", - йдеться у повідомленні.

Завдяки небайдужому чоловіку вдалося уникнути подальших руйнувань. Постраждалу 75-річну жінку госпіталізували.

На місці інциденту працювали 20 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.

Фото: у Запоріжжі вчора стався вибух газу у будинку (facebook.com/DSNSZP)

Нагадаємо, 9 лютого у Дарницькому районі Києва пролунав потужний вибух на території колишнього заводу. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон, внаслідок чого обвалилася будівля і виникнула пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух газуВибухЗапоріжжяДСНС