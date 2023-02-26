У Запоріжжі вибухнув газ у багатоквартирному будинку: постраждала жінка

Інцидент стався близько 9:40 в дев'ятиповерхівці у Дніпровському районі Запоріжжя. Газоповітряна суміш вибухнула у квартирі на другому поверсі, внаслідок чого сталося руйнування конструкцій будинку.

Рятувальники зазначають, що у сусідній квартирі перебувала сім’я. Чоловік, почувши вибух, згадав про правило двох стін, відвів доньку та дружину у ванну кімнату, а сам побіг надавати допомогу.

"Чоловік виявив невелике займання шафи і підлоги, загасив його за допомогою підручних засобів. На підлозі помітив літню жінку, яку взяв на руки та відніс у ванну кімнату. Потім, аби переконатися, що інші постраждалі в оселі відсутні, чоловік обійшов квартиру і почув шипіння з кухні. Сміливець відсунув газову плиту та перекрив вентиль", - йдеться у повідомленні.

Завдяки небайдужому чоловіку вдалося уникнути подальших руйнувань. Постраждалу 75-річну жінку госпіталізували.

На місці інциденту працювали 20 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.

Фото: у Запоріжжі вчора стався вибух газу у будинку (facebook.com/DSNSZP)