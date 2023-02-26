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В Запорожье взорвался газ в многоквартирном доме: пострадала женщина

Фото: в Запорожье произошел взрыв газа в доме (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Наталья Юрченко

В Запорожье вчера, 25 февраля, произошел взрыв газа в многоквартирном доме. В результате инцидента ранения получила пожилая женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Запорожской области.

Инцидент произошел около 9:40 в девятиэтажке в Днепровском районе Запорожья. Газовоздушная смесь взорвалась в квартире на втором этаже, в результате чего произошло разрушение конструкций дома.

Спасатели отмечают, что в соседней квартире находилась семья. Мужчина, услышав взрыв, вспомнил правило двух стен, отвел дочь и жену в ванную комнату, а сам побежал оказывать помощь.

"Мужчина обнаружил небольшое возгорание шкафа и пола, погасил его с помощью подручных средств. На полу заметил пожилую женщину, которую взял на руки и отнес в ванную комнату. Затем, чтобы убедиться, что других пострадавших в доме нет, мужчина обошел квартиру и услышал шипение из кухни. Смельчак отодвинул газовую плиту и перекрыл вентиль", - говорится в сообщении.

Благодаря неравнодушному мужчине удалось избежать дальнейших разрушений. Пострадавшую 75-летнюю женщину госпитализировали.

На месте инцидента работали 20 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС.

Фото: в Запорожье произошел взрыв газа в доме (facebook.com/DSNSZP)

Напомним, 9 февраля в Дарницком районе Киева прогремел мощный взрыв на территории бывшего завода. По предварительной информации, взорвался газовый баллон, в результате чего обрушилось здание и возник пожар.

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