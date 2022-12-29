UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Запоріжжі вибухи, над Нікополем працюють Сили оборони: яка ситуація на півдні

Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

В Запоріжжі ввечері 29 грудня пролунали вибухи, є збиття одного "Шахіду", а над Нікополем працюють Сили оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Повідомляють, що у Запорізькій області працює ППО. Один шахід збитий! Наразі ще один "шахід" намагається зайти на Вільнянську. Його було збито. Працює ППО...

У Запоріжжі чули щойно чули вибух. Чули у різних частинах міста", - говориться в запорізькому Telegram.

За словами Євгена Євтушенка, голови Нікопольської РВА, наразі, працюють Сили оборони України. Він попросив нічого не коментувати в мережі, а інформацію "про літунів" повідомляти на бот @guchidefences_bot.

Нагадаємо, що в ніч на 29 грудня окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяНікопольВійна Росії проти України