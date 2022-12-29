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Окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя

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Запоріжжя, Четвер 29 грудня 2022 01:45
Окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Запоріжжі вночі 29 грудня пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Супільні" .

Мешканців просять залишатися в укриттях. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Оновлено 02:22

Окупанти атакували передмістя Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждали два села. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Як повідомлялося, у Запоріжжі вночі 24 грудня чули вибухи після сигналу повітряної тривоги. Обстріл вівся ракетами передмістя обласного центру.

Також ми писали, що російські окупанти 22 грудня обстріляли Запорізьку область. Внаслідок атаки противника постраждали двоє неповнолітніх.

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